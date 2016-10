Outlast 2 – Kostenlose PC-Demo verfügbar

Anfang nächsten Jahres soll endlich der von Red Barrels entwickelte Horror-Schocker Outlast 2 für Konsolen und den PC auf den Markt kommen. Für PC-Spieler steht jetzt auch eine Demo zum Download auf Steam bereit, dort erhaltet ihr einen Vorgeschmack auf das was euch 2017 an Nervenkitzel und Horror erwartet. In Outlast 2 schlüpft ihr in die Rolle des Kameramanns Blake Lagermann, welcher versucht in Arizona den Mord an der schwangeren Jane Doe aufzuklären. Die Suche nach Antworten führt euch weit in die Wüste Arizonas, in eine Dunkelheit in die kein Licht vorzudringen vermag.

Quelle: Steam