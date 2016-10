Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Paper Mario Colour Splash

Paper Mario kehrt auf eine Nintendo-Konsole zurück! Lüfte das Geheimnis um die farblosen Toads! Seltsame Ereignisse in Marios neuestem Abenteuer: Die Toads haben all ihre Farbe verloren! Was ist da bloß geschehen? Marios Einsatz ist gefragt! Mario und Co. brechen auf zur Insel Prisma, die an einem katastrophalen Farbverlust leidet. Hier treffen sie auf Farbian, einen neuen Partner im Farbeimer-Look, der sie auf ihrer Reise begleitet. Zusammen müssen Mario und Farbian die verlorenen Farbsterne sammeln und den Verbleib der verschollenen Farben aufklären.

Passend zum Release verlosen wir zusammen mit Nintendo zwei Exemplare.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: 1x Paper Mario Colour Splash

Gewinner 02: 1x Paper Mario Colour Splash

Was muss ich tun?

Ihr könnt euch diesmal zwischen zwei Optionen entscheiden: Entweder erfindet ihr einen lustigen Dialog für die leere Sprechblase, die ihr möglichst kreativ ausfüllen müssen. Oder ihr füllt die entfärbten Flächen wieder mit Farbe. Dabei sind keine Grenzen gesetzt, ihr könnt per Hand, mit Paint oder auch anderen Zeichenprogrammen arbeiten. Das fertig bearbeitete Bild könnt ihr entweder auf unsere Facebookseite posten oder uns per E-Mail schicken.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2016. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.