Angespielt: Headup Games Line-Up (gamescom 2016)

Auf der diesjährigen Gamescom konnten wir uns die kommenden Spiele von Headup Games genauer anschauen. Wie uns The Inner World, Subsiege und Space Battle Core gefallen haben, erfahrt ihr in unserem Angespielt,

The Inner World

The Inner World ist der zweite Teil der beliebten Point and Click Reihe. Auf der Gamescom wurde uns die Konsolenversion des Spiels gezeigt. The Inner World handelt in einer Fantasiewelt namens Asposien, einem riesigen, vom Erdreich umgebenen Hohlraum. Drei große Windbrummen, jeder von einem Windmönch betreut, sorgen für die Durchlüftung des Landes. Doch das ändert sich schnell, denn zwei der Brunnen versiegen vollständig. Der dritte Brunnen von Windmönch Conroy spendet hingegen nur noch sehr wenig Wind. Die Windgötter des Landes suchen Asposien heim und versteinern fiese Sünder. Im Spiel übernimmt man die Kontrolle von Robert, einem naiven Novizen und Ziehsohn von Conroy. Als Robert einem Anhänger von Conroy poliert, wird ihm eine Taube gestohlen. Bei dem Versuch die Taube wieder zu beschaffen, fällt er in den Müllschacht des Thronsaals und landet zum ersten Mal außerhalb des Palastes. Beim Anspielen der Konsolenfassung funktionierte diese ganz gut. Man wählt einen Gegenstand in der Umgebung aus, klickt auf das Plus und dann auf den Gegenstand mit den man ihm kombinieren möchte. Den Charakter steuert man direkt. Bewegt man sich durch die Welt bewegt, tauchen in der Nähe befindlichen Hotspots auf.

Subsiege

Subsiege ist ein MOBA-Strategiespiel-Hybrid und spielt in einer Unterwasserwelt. Die Einheiten, die man steuert, sind unterschiedliche U-Boote mit verschiedenen Fähigkeiten. Die Geschichte des Spiels handelt davon, dass in der Zukunft der Meeresspiegel der Erde stark angestiegen ist. Die Menschheit kämpft dabei um die letzten Ressourcen der Erde, die sich auf dem Grund des Meeres befinden. In einem Match kämpfen immer sechs Teams mit je zwei Spielern gegeneinander. Dies soll für ständige Action sorgen. Jeder Spieler steuert im Spiel mehrere U-Boote, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Das Ziel des Spiels ist es, als letztes Team auf der Map zu überleben. Um zu überleben, wird allerdings Sauerstoff benötigt, welches man den anderen Teams klauen muss. Zudem gibt es auf jeder Map eine Menge Unterwassermonster. Diese kann man besiegen und erhält dafür eine Menge Erfahrungspunkte oder neue Objekte. Subsiege erscheint Anfang 2017 für den PC.

Space Battle Core

Space Battle Core ist ein Sci-Fi Strategiespiel, bei dem man neue Planeten kolonialisiert werden müssen. Im Spiel besitzt man ein riesiges Mutterschiff, von dem man aus verschiedenen Expeditionen etc. startet. Mit Suchschiffen erkundet man den Weltraum und die verschiedenen Planeten. Arbeiterschiffe können von Planeten zu Planeten fliegen und dort Rohstoffe abbauen. Im Spiel gibt es verschiedene Aliens und menschliche Gegner. Es wird einen PvP Modi und die Möglichkeit seinen Spielstand online abzuspeichern geben. Die Sonnensysteme, die im Spiel vorhanden sind, werden prozedural generiert. Dadurch macht es Sinn in andere Sonnensysteme zu reisen und zu generieren. Space Battle Core erscheint Ende des Jahres für PC und mobile Geräte.

Fazit:

Das Line up von Head Up Games konnte sich durchaus sehen lassen. Die vielfältigen Spiele deckten ein weites Spektrum an Genres ab. Besonders Subsiege bietet durch den starken PvP Einschlag eine Menge Potenzial. Aber auch Space Battle Core und The Inner Game machten einen guten Eindruck.