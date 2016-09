Landwirtschafts-Simulator 17 – Die neuen Zug-Linien im Gameplay-Video

Noch nicht einmal mehr einen Monat müssen sich Farm-Fans gedulden, bis sie zeitgleich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One in neue Landwirtschafts-Abenteuer eintauchen dürfen. Bevor es soweit ist, präsentiert der Landwirtschafts-Simulator 17 heute eine neue Methode, um große Mengen an Holz und Getreide über die neue, riesige Karte zu transportieren: Züge, die vom Spieler selbst gefahren werden können. Das heutige Gameplay-Video lädt den Zuschauer auf eine Reise entlang der beiden malerischen Zugstrecken von Goldcrest Valley ein.

Der Zug ist im Landwirtschafts-Simulator 17 der schnellste Weg, um große Mengen an Erzeugnissen zu ihrem jeweiligen Bestimmungsort zu liefern. Auf der neuen Karte Goldcrest Valley befinden sich gleich mehrere Stellen, an denen der Spieler Getreide und geschlagenes Holz direkt vom Waggon aus lagern, umladen und verkaufen kann. Silos warten darauf, mit Getreide gefüllt zu werden, während praktische Schwerlastkräne es dem Zugführer erlauben, Holzstämme von einem auf einen anderen Zug um- oder direkt an der Sägemühle zur Weiterverarbeitung abzuladen.

Da die beiden Zuglinien an einem zentralen Punkt der Karte aufeinander treffen, hat der Spieler dort Gelegenheit, Waren von einem Zug auf einen anderen zu laden, um so ein bestimmtes Ziel zu erreichen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass der virtuelle Landwirt seine Holzstämme bis zum zentralen Knotenpunkt von Goldcrest Valley transportieren und dort auf die Waggons der zweiten Zuglinie umladen muss, um sie so den Rest des Weges zur Stanton Sagemühle zu bringen, wo sie zu Holzspäne verarbeitet und verkauft werden können. Praktische Haltegurte sorgen während des gesamten Transportes dafür, dass unterwegs garantiert nichts verloren geht und alle Güter heil an ihrem Bestimmungsort ankommen.

Am 25. Oktober 2016 ist es endlich soweit: Der Landwirtschafts-Simulator 17 erobert zeitgleich PC, PlayStation 4 und Xbox One!

Quelle: Pressemeldung