Call of Duty: Infinite Warfare – Neuer Multiplayer Trailer verfügbar

Ihr seid mit Sicherheit schon gespannt, was euch im Multiplayer von Call of Duty: Infinite Warfare erwartet. Im neuesten Trailer zum bald erscheinenden, neuen Call of Duty Ableger könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen. So zählen Combat Rigs, neues Equipment, sowie neue Protoyp-Waffen zu den Neuerungen bei den Features des Multiplayers. Natürlich habt ihr wie schon immer in der Reihe die Möglichkeit eure Ausrüstung anzupassen.

Erscheinen wird Call of Duty: Infinite Warfare am 04.November für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Alle Vorbesteller der PS4-Version erhalten übrigens ab dem 14.Oktober exklusiven Zugriff auf die Multiplayer Beta.

Quelle: Pressemitteilung