Gears of War 4 – Goldstatus erreicht

In wenigen Tagen ist es endlich so weit, da darf wieder in alter Gears of War Manier geballert und geschnetztelt werden was das Zeug hält. Nun hat das Spiel, wie Microsoft mitgeteilt hat, den Goldstatus erreicht und somit sind die Entwicklungsarbeiten an dem Spiel abgeschlossen. Damit steht das Spiel pünktlich am 11.Oktober für den PC und die Xbox One im Händlerregal. In Gears of War 4 sind die Locust besiegt und ein neuer Feind droht die Welt zu vernichten. Diesmal erlebt ihr die Geschichte allerdings aus der Perspektive von JD Fenix, dem Sohn von Marcus Fenix, und seinem „Outsider“ , Passend zum Goldstatus wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Gears of War 4: Launch Trailer:



Quelle: Microsoft