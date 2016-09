Digimon World: Next Order – Bandai sorgt für Verwirrung um Release

Am Mittwoch erst hatte Bandai Namco den Release von Digimon World: Next Order außerhalb Japans angekündigt. In die Freude mischte sich aber auch schnelle eine wichtige Frage ein. Was ist mit der Vita Version? Da der Titel in Japan ursprünglich als Vita Game erschien, war es nicht abwegig auch diese Version zu erwarten. Und da Vita Fans lautstark für ihre Plattform sprechen, gab es zahlreiche Anfragen nach der Vita Version. Kurz darauf veröffentlichte Bandai eine korrigierte Version der Pressemeldung, die diesmal ebenfalls auch einen Vita Release ankündigte. Kaum das die Vita Gemeinde beruhigt war, tauchte dann aber schon die nächste Meldung von Bandai auf. Sowohl durch eine erneute korrigierte Pressemeldung als auch über Social Media bestätigte der Publisher das er keinen westlichen Release für die Vita Version geben werde. Um Bandai doch noch umzustimmen sind bereits diverse Kampagnen von Fans im Gange.

Digimon fans, we want to confirm that Digimon World: Next Order will be available for PS4 only and not for PS Vita. pic.twitter.com/emzMeMdnra

— BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 16. September 2016