BioShock: The Collection – Jetzt für PS4 und Xbox One erhältlich

2K gab bekannt, dass BioShock: The Collection ab sofort für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist. Es enthält alle drei Teile der preisgekrönten BioShock-Reihe, die komplett für die modernen Konsolensysteme überarbeitet wurden. BioShock: The Collection wurde ursprünglich von Irrational Games und 2K Marin entwickelt und nun von Blind Squirrel Games in 1080p HD und mit bis zu 60 Frames pro Sekunde neu belebt. Es bietet einem neuen Publikum alle drei Spiele und die gesamten Einzelspieler-Erweiterungsinhalte einer der bestbewerteten Spielereihen* der letzten Konsolengeneration. BioShock: The Collection erscheint für PS4 und Xbox One und wird zudem am 16. September 2016 um Mitternacht weltweit via Steam für Windows-PC veröffentlicht. PC-Spieler, die BioShock, BioShock 2 und/oder Minerva’s Den besitzen, erhalten die neu aufgelegten Versionen der Titel als kostenloses Upgrade. Weitere Details zum Upgrade-Verfahren gibt es auf dem offiziellen 2K-Blog.

„Wir sind extrem stolz auf die BioShock-Reihe und haben große Sorgfalt darauf verwendet, die heißgeliebten Spiele für die aktuelle Konsolengeneration umzusetzen“, erklärt Christoph Hartmann, Präsident von 2K. „Ob man die hochgelobten Klassiker bereits kennt oder die Reihe erst komplett neu entdeckt – es hat nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, sich in den reichhaltigen Welten von Rapture und Columbia zu verlieren.“

BioShock: The Collection bündelt die mitreißenden, epischen Geschichten im BioShock-Universum in einem unglaublichen Paket mit 1080p-Auflösung und bis zu 60 Frames pro Sekunde zusammen mit neuen und verbesserten Texturen und Grafiken aus der Feder von Blind Squirrel Games. Die neu aufgelegte Sammlung enthält ebenso eine brandneue Director-Kommentar-Serie namens „Imagining BioShock“, die durch das Sammeln goldener Filmrollen freigeschaltet wird, die überall im Rapture der neu gemasterten Version des ersten BioShock verteilt liegen. Spieler, die die Rollen sammeln, können bis zu zwei Stunden an Director-Kommentaren ansehen, u. a. von Ken Levine, dem Creative Director bei BioShock und BioShock Infinite, sowie von Shawn Robertson, dem Animation Lead bei BioShock und Animation Director bei BioShock Infinite.

BioShock: The Collection wird auf zwei Discs veröffentlicht und umfasst die kompletten Einzelspieler-Inhalte von BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite, inklusive aller Einzelspieler-Erweiterungen. BioShock: The Collection ist ab 18 Jahren freigegeben. Weitere Informationen über die BioShock-Reihe gibt es auf der offiziellen Website, als Fan auf Facebook, beiTwitter oder auf dem offiziellen 2K-YouTube-Kanal.

Quelle: Pressemeldung