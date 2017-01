NAT-Games Jahresrückblick 2013 inkl. Game of the Year + Gewinnspiel

Die Nächte werden länger, die Tage kälter und man weiß, dass sich das Jahr langsam dem Ende zuneigt. Aus diesem Grund hat sich die NAT-Games Redaktion zusammengesetzt und über das Spielejahr 2013 diskutiert. Es wurde wild debattiert und jeder hat seine persönlichen Lieblinge. Dabei kam die Frage auf, welches wohl das Spiel des Jahres werden soll. Nach welchen Kriterien sollte man diesen Award vergeben? Sollte man nach Plattform wählen oder doch lieber nach Genre? Oder sollten wir nach unseren Reviews gehen, die wir bisher geschrieben haben? Fragen über Fragen, die nicht leicht zu beantworten waren. Doch nach einer langen Nacht und kleinen Streitereien, haben wir es endlich geschafft, uns auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Das Ganze haben wir mit Hilfe eines Punktesystems ausgearbeitet. Die Idee kam daher, dass ein Spiel des Jahres eigentlich jeden überzeugen sollte, egal welche Plattform derjenige bevorzugt. Daher kann jedes Spiel, das von einem Redakteur nominiert wurde, von allen auf seine persönliche Top 3, Spiele des Jahres, verewigt werden. Nach diesen Top 3 bekommt jedes Spiel Punkte. Die Punkteregelung sieht wie folgt aus:

• Platz 3 bekommt 1 Punkt

• Platz 2 bekommt 2 Punkte

• Platz 1 bekommt 3 Punkte

Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt und das Spiel mit den meisten Punkten wird das “NAT-Game of the Year” und somit, mit einem speziellen Award ausgezeichnet!

Welche Spiele sind nun nominiert?

Wir haben unser Lieblingsspiele aus diesem Jahr zusammengetragen und mit einer kurzen Erläuterung aufgeschrieben:

Welcome to Mindfuckhausen! So lässt sich der Ego-Shooter sehr gut beschreiben. Sehr selten gibt es Shooter Spiele, die mit einer gelungenen Story, keine Wünsche offen lassen. Booker und Elizabeth sind dieses Mal die Charaktere, die sich in Columbia, einer Stadt in den Wolken befinden und dort den Fall rund um die Entführung von Elizabeth lösen. Rockstar Games trumpfte mit GTA 5 auf! Eine riesige offene Spielwelt in der man viel erleben kann, dazu noch viele Erneuerungen im Gameplay runden das Spiel ab. Ebenso konnten uns die drei Hauptcharaktere überzeugen und machen Lust auf mehr. Auch die Erweiterung GTA Online konnte nach Startproblemen durchstarten und sorgt für einen langen Spielspaß. Welche neue Ideen Rockstar bei dem nächsten Grand Theft Auto hat, wird sich wahrscheinlich erst in ferner Zukunft zeigen. Sony hat mit The Last of Us einen wahren Kracher abgeliefert. Die Endzeit-Story rund um Ellie und Joel sorgte das ein oder andere Mal für staunen. Auch die Technik war so extrem ausgereift, dass sie stets gefiel. Lediglich das zum Teil eintönige Gameplay trübte den Spielspaß. Jedoch schaffte Sony mit The Last of Us, einen würdigen Abschluss der Playstation 3 Ära. Unsere Review zu The Last of Us, lest ihr hier . Kaum dachte man, dass es nach Heavy Rain wohl kaum mehr ein Spiel auf der PS3 geben wird, welches so eine gelungene Story besitzt. Doch gegen Ende des Jahres bewies Beyond: Two Souls wie eine klasse Story auszusehen hat. Beyond: Two Souls ist mehr ein interaktiver Film, als ein Spiel. Doch gerade dies verhalf dem Titel so gut zu sein! Press X for Blockbuster, traf auch hier völlig zu und für die Zukunft wollen wir mehr solche Spiele, die uns so überzeugen, wie es Beyond Two Souls tat. Unsere Spoilerfreie Review lest ihr hier Der Reboot der Devil May Cry Reihe stand vornherein unter keinem guten Stern. Doch Devil May Cry konnte alle Kritiker mit einem gut durchdachten Gameplay und einer hübschen Grafik überzeugen. Auch die gelungene Story rund um Dante wurde gut umgesetzt. Über einen neuen Teil der Reihe würden wir uns freuen!Lara Croft ist zurück! Mit Tomb Raider wurde von Square Enix ein gelungener Reboot der in die Jahre gekommenen Reihe veröffentlicht. Schöne Grafik und viele neue Gameplay Mechaniken ließen das Spiel zu einem wahren Meisterwerk werden. Lediglich die etwas zu kurz geratene Spieldauer hätte länger sein dürfen. Einen Nachfolger wünschen wir uns auch hier, denn wir wollen wissen, wie die junge Lara Croft zu der tollkühnen Heldin wird, die sie einst war Activison brachte mit Call of Duty: Ghosts, einen weiteren Teil der beliebten Call of Duty Reihe auf den Markt. Dieser zog einen mit einer abwechslungsreichen Kampagne und den vielen Multiplayer Kämpfen in seinen Bann. Einziger Nachteil: Es wirkt wie ein Update des Vorgängers und dadurch lässt es wichtige Punkte liegen. Gestört hat es dennoch viele nicht, denn es verkaufte sich ebenfalls sehr gut. Ein weiterer Ghosts Teil ist schon in der Mache. Den Test zu dem Shooter lest ihr hier Nintendo schlägt zurück und schickt Super Mario 3D World zeitnah zu dem Konsolenrelease von Sony und Microsoft, in den Kampf! Der Konzern aus Japan beruft sich auf alte Stärken und kann diese gut vermitteln. Das Spiel macht richtig Laune und kann alte Hasen und Neulinge von dem Klempner überzeugen. Gerade die neuen Power Ups bringen frischen Wind in die Reihe und ist dadurch zurecht, zum Spiel des Jahres nominiert. Ein weiteres Lego Spiel in unser Liste. Klassischer Lego Humor und eine offene Spielwelt lassen Lego Herzen höher schlagen. Die umfassende Auswahl an Marvel Superhelden runden das Spiel ab. Jeder Comic Fan macht bei diesem Titel nichts falsch und sollte es auf jeden Fall gespielt haben.Sam Fisher ist zurück! Mit Splinter Cell: Blacklist beruft man sich auf gute alte Stealth Action. Schleichen und unbemerkt an Gegnern vorbeikommen, steht hier wieder einmal im Vordergrund. Aber auch der Multiplayer Modus kommt dieses Mal nicht zu kurz. Eine rund um gelungene Fortsetzung des Titels.

________________________________________________________________________________________________

Natürlich wollen wir auch von euch wissen, welches euer „Game of the Year 2013“ ist. Habt ihr eventuell ein paar Titel, die wir ganz und gar vergessen haben oder seid ihr unserer Meinung? Wir freuen uns schon auf eure Einsendungen. Vielleicht sagt ihr aber auch, dass ihr in diesem Jahr nichts tolles gespielt habt und lieber auf das kommende Jahr wartet. Jeder Kommentar wird gleichzeitig als Teilnahme an unserem Gewinnspiel gewertet.

Doch was gibt es eigentlich genau zu gewinnen?

Platz 01: Sennheiser PC 323D Gaming Headset mit 7.1 Kanal

Platz 02: Voice of Germany Vol. 2 für PS3 mit Micro

Platz 03: Voice of Germany Vol. 2 für Wii mit Micro

Sonstige Preise:

5 Shirts Remember Me

Pro Evolution Soccer 2013 – PC Spiel

Fiese Freunde – PC Spiel

Das Schwarze Auge Schatten über Riva – PC Spiel

Landwirtschafts Gigant – PC Spiel

Pro Evolution Soccer 2008 – PS2 Spiel

Takedown: Red Sabre – STEAM Codes

Way of the Dogg – XBOX Live Codes

Was müsst ihr für einen Preis tun?

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einfach in den Kommentaren, euer Game of the Year 2013 mit einer kurzen Begründung posten. Dazu tragt ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse ein, damit wir, im Falle eines Gewinnes, euch direkt benachrichtigen können.

Teilnahmebedingungen:

Redakteure der Webseite NAT-Games.de dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 30. Dezember 2013, danach werden keine Kommentare mehr freigegeben. Die Auslosung findet im neuen Jahr, direkt nach den Feiertagen im Januar statt. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WICHTIGER HINWEIß:

Bitte hinterlasst keine FAKE-E-Mail-Adressen in den Kommentaren. Sobald wir einen Gewinner gefunden haben, werden wir diesen per Mail benachrichtigen. Dies tun wir, damit wir euch den Gewinn zukommen lassen können! Die Gewinner werden kurz nach dem Gewinnspiel schriftlich, in einem neuen Beitrag, bekannt gegeben und dann direkt per E-Mail über den Gewinn informiert.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, das Spielejahr 2013 geht nun langsam zu Ende und bescherte uns viele Highlights, die man sicherlich nicht vergessen sollte. Zu den ganzen tollen Spielen darf man zusätzlich nicht die Ereignisse von der Welt vergessen. Seien es die NSA-Affäre oder die missglückten Bundestagswahlen in Deutschland. Auch außerhalb der Spiele passiert eine ganze Menge die uns betrifft. Die gezeigten Next Gen-Konsolen haben die Welt überzeugen können und bringen bereits jetzt, kurz vor Weihnachten, die Menschenmassen zum Zocken. Sony und Microsoft können damit echt zu frieden sein. Auch die gamescom 2013 zeigte sich so voll wie nie zuvor. Mehr als 340.000 Gäste haben in diesem Jahr erstmals die neuen Konsolen anspielen dürfen. Aber es gibt da noch ein kleines Team, das auf sich sehr stolz sein kann: NAT-Games! Als wir am 16. Juni 2013 online gingen, hätte ich niemals an den schnellen Erfolg geglaubt. Aber ja, wir haben bereits Erfolge verzeichnen können. Das haben wir unter anderem euch Lesern zu verdanken. Zusätzlich sollte jeder, der unsere Seite teilt oder weiterempfehlt, sich ebenfalls angesprochen fühlen. Einen ganz besonderen Dank setze ich noch an mein Team, welches mich seit Juni begleitet. Ohne die Mithilfe, welche in allen Bereichen stattfindet, wäre NAT-Games nicht auf Erfolgstour. Die Publisher-Partner darf ich natürlich auch nicht vergessen. Über die ersten Monate konnten wir bereits mit vielen Firmen Partnerschaften eingehen und so viele nette Kontakte kennenlernen. Vielen Dank für das Vertrauen!!! Damit ihr von dem Erfolg etwas abbekommt, haben wir ein wirklich tolles Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit unseren Partnern vorbereitet. Jeder Leser kann kostenfrei mitmachen und ein paar Preise gewinnen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich in das neue aufregende Spielejahr 2014! Viele Grüße,

Tobias Liesenhoff

________________________________________________________________________________________________

Kommen wir jetzt zu der Nominierung:

Tobias Lie vergab folgende Plätze:

1: Beyond: Two Souls

Mensch, war das ein tolles Erlebnis. Nachdem ich in diesem Jahr Beyond: Two Souls durchgespielt habe, war eines für mich sofort klar: Game of the Year! Eine klasse Geschichte, eine dichte Atmosphäre und tolle Charaktere sind der Grund für dieses tolle Erlebnis. Ich freue mich schon auf das Playstation 4 Spiel von Quantic Dreams.

2: Tomb Raider

3: Grand Theft Auto: V

Jens Leiensetter vergab folgende Plätze:

Platz 1: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Wie lange mussten wir auf einen würdigen Nachfolger zu A Link to the Past warten? Nintendo hat hier eine wahre Meisterleistung abgeliefert und ich fühlte mich sofort in der Zeit zurückversetzt. Das Spiel hatte mich ab der ersten Minute gepackt und konnte mich bis zum Schluss überzeugen. Frische Ideen und ein geniales Gameplay machen dieses Spiel für mich zum Game of the Year!

Platz 2: Goodbye Deponia

Platz 3: Pokémon X&Y

Nekrokon vergab folgende Plätze:

Platz 1: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Was für ein Charme! Alles wirkt verspielt und wie aus einem Guss! Die hübsche Optik, der bombastische Sound, der Antagonist, das Gameplay, die Rätsel und haufenweise Dungeons. Ich habe den 3DS nicht aus der Hand legen können bevor ich das Spiel nicht durch hatte! Ich fühlte mich mit einem Schlag in meine alten Kindertage zurückversetzt! Alles was ich mir von dem Titel gewünscht habe wurde restlos erfüllt. Mein Game of the Year 2013, kein Zweifel!

Platz 2: Bioshock: Infinite

Platz 3: Devil May Cry

Kevin Kreisel vergab folgende Plätze:

Platz 1: Grand Theft Auto: V

Mein Spiel des Jahres ist definitiv Grand Theft Auto: V, da mich eine Spielwelt selten so begeistert hat wie Los Santos, in der ich auch nach 50h Spielzeit noch neue Orte entdecken kann. Zudem hat es Rockstar geschafft eine packende Story und einmalige Charaktere zu kreieren. Schon allein diese Dinge würden für mich als Spiel des Jahres reichen, aber der umfangreiche Onlinemodus fesselt auch nach Wochen noch, denn wenn ich kein Bock mehr auf eine Deathmatch-Runde oder ein Rennen habe, gibt es immer noch Tennis, Überlebenskämpfe, Darts, Fallschirmsprünge etc. zu erledigen.

Platz 2: The Last of Us

Platz 3: Fifa 14

Marco Schmandt vergab folgende Plätze:

1: The Last of Us

The Last of Us bietet einfach eine sehr dichte Story und herausragende Atmosphäre. Darüber hinaus bietet es die glaubhaftesten Charaktere. Für mich wird es auf lange Sicht wohl kaum ein Spiel geben, welches sich mit The Last of Us messen kann. Das Spiel hätte definitiv eine 99% Wertung von mir bekommen.

2: Lego Marvel Super Heroes

3: Bioshock: Infinite

John Prime vergab folgende Plätze:

Platz 1: Sly Cooper: Thieves in Time

Auf diesen Titel habe ich acht Jahre lang warten müssen, bis er letztendlich 2013 veröffentlicht wurde. Alles was ich mir für das Spiel gewünscht hatte, wurde meiner Meinung nach erfüllt und ich hatte ein wunderbares Spielerlebnis.

Platz 2: Beyond: Two Souls

Platz 3: Grand Theft Auto: V

Mathias Kerner vergab folgende Plätze: Platz 1: Total War: Rome 2 Total War Rome 2 bietet spannende und realistische Schlachten in der Antike. Ich musste leider viel zu lange auf einen Nachfolger der Total War Reihe warten und Rome 2 konnte alle meine Erwartungen erfüllen. Platz 2: Grand Theft Auto: V Platz 3: Pokémon X&Y

Liana Spielmann vergab folgende Plätze: Platz 1: Tomb Raider Tomb Raider ist für mich das Spiel des Jahres, weil es auf beeindruckende weiße zeigt, dass Lara Croft selbst nach 17 Jahren nicht zum alten Eisen gehört. Sie sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch noch begabter als je zuvor. Und die düstere, lebensbedrohliche Atmosphäre, die das Spiel verbreitet, sorgt einmal mehr auch dafür, dass man sich am liebsten in die Finger beißen möchte, wenn man nicht gerade die schöne Optik bewundert. Platz 2: Beyond: Two Souls Platz 3: Deadpool

Madde Gläser vergab folgende Plätze: Platz 1: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds The Legend of Zelda A Link to the Past ist schon ein sensationelles Spiel und einer meiner liebsten. Doch dieser Nachfolger hat alles übertroffen. Der bombastische Sound und die klasse Musik bereitet mir jedesmal Gänsehaut. Dieses Spiel ist nicht zu übertreffen und für mich das Game of the Year 2013. Platz 2: Tomb Raider Platz 3: Deadpool

Jan Zimmermann vergab folgende Plätze: Platz 1: Splinter Cell: Blacklist Splinter Cell Blacklist ist mein Spiel des Jahres, da es schier unendlich viele Möglichkeiten bietet, ein Level abzuschließen. Desweiteren vermittelt mir das Spiel, dank der Stealth-Action das Gefühl, als wäre ich der Geheimagent Sam Fischer persönlich. Platz 2: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds Platz 3: Company of Heroes 2 ________________________________________________________________________________________________ Nach der Punktevergabe steht der Gewinner fest!

Es ist: